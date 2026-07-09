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Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto utility in Italia
Si muove al ribasso il settore utility italiano, che perde lo 0,52%, scambiando a 54.652,45 punti.
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