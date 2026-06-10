Cattaneo (Enel), momento giusto di investire nelle rinnovabili ma serve velocizzare l'iter autorizzativo

(Teleborsa) - "Il momento giusto di investire" nelle rinnovabili "è adesso, prima che scenda il prezzo all'ingrosso" del gas".



E' quanto dichiarato da Flavio Cattaneo, AD di Enel , nel suo discorso al convegno Futuro Capitale, aggiungendo che "Il fatto che in questo momento il prezzo all'ingrosso del gas è alto consente di realizzare le energie rinnovabili senza incentivi perché convengono economicamente.



"Bisogna però velocizzare l'iter autorizzativo per le rinnovabili, svincolando oltre 150 GW di progetti oggi in attesa di via libera e puntare sui contratti di lungo termine, i PPA, che danno garanzie alle imprese consumatrici di poter comprare energia a condizioni vantaggiose. Nell'attuale fase in cui stanno finendo gli effetti del Pnrr avere investimenti massicci in rinnovabili consente di creare un effetto economico e un impatto sul Pil", ha spiegato Catteneo.

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