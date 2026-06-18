HSBC rischia sanzione da 35 milioni di dollari australiani per frodi

Avviato programma di risarcimento su vasta scala

(Teleborsa) - HSBC Australia ( HSBC ) rischia una sanzione proposta di 35 milioni di dollari australiani (24,6 milioni di dollari) dopo aver ammesso gravi carenze nella protezione dei clienti dalle frodi, che hanno causato perdite per decine di migliaia di dollari. Lo ha comunicato giovedì l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), l’autorità di vigilanza societaria australiana.



In uno dei primi casi di questo tipo a livello globale, l'ASIC e HSBC chiederanno oggi alla Corte Federale di accertare la violazione della legge da parte di HSBC e di imporre la sanzione.



La risoluzione proposta è soggetta all'approvazione della Corte, che valuterà se le misure proposte siano appropriate e se debbano essere adottate ulteriori misure.



A seguito dell'indagine dell'ASIC, HSBC ha anche avviato un programma di risarcimento su vasta scala. Ad oggi, HSBC ha versato circa 21,5 milioni di dollari a titolo di risarcimento, con ulteriori pagamenti previsti. HSBC ha inoltre recuperato 6,5 milioni di dollari e li ha restituiti ai clienti.



Tra gennaio 2020 e agosto 2024, HSBC ha ricevuto oltre 1.000 segnalazioni di transazioni non autorizzate per un valore complessivo di 34,6 milioni di dollari.



L'ASIC ha fatto sapere che la banca ha ammesso che tra maggio 2023 e maggio 2024, non ha adottato controlli adeguati sul proprio sistema interno di trasferimento, esponendo i clienti a un maggiore rischio di pagamenti non autorizzati. HSBC, inoltre, era a conoscenza, già da maggio 2021, del crescente rischio di furti di identità, in cui i truffatori si spacciavano per rappresentanti di HSBC.











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