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Francoforte: brillante l'andamento di Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens
Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca, che lievita dell'1,83%.
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