Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Endeavour Mining mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,13 sterline con area di resistenza individuata a quota 36,65. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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