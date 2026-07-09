Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca spagnola , con una variazione percentuale dell'1,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,175 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,139. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,116.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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