Male Renk sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per Renk , che tratta in perdita del 4,45% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Renk subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 42,55 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 45,61. L'indebolimento di Renk è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 41,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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