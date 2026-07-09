New York: seduta difficile per PepsiCo
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di alimenti e bevande, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,36%.
La tendenza ad una settimana di PepsiCo è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di PepsiCo, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 134,9 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 137,4. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 133,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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