New York: seduta difficile per PepsiCo

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di alimenti e bevande , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,36%.



La tendenza ad una settimana di PepsiCo è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico di PepsiCo , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 134,9 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 137,4. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 133,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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