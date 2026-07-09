PepsiCo, ricavi in crescita nel 2Q oltre le attese grazie ai volumi, ma EPS mancano le stime

(Teleborsa) - PepsiCo ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi oltre le attese, mentre gli utili sono risultati inferiori alle aspettative di mercato.



Il produttore di Doritos, Lay's e Gatorade ha registrato ricavi per 24,18 miliardi di dollari, superando la stima di 24,01 miliardi e segnando un aumento del 6,4% rispetto al pari periodo del 2025. Il fatturato organico è migliorato del 2,4%, sostenuto da una politica di prezzi efficace e da incrementi dei volumi sia nel settore degli alimenti confezionati che in quello delle Bevande a livello globale.



I segmenti internazionali hanno registrato performance solide, con ogni regione che ha riportato una crescita significativa dei Ricavi netti. Asia Pacific Foods, International Beverages Franchise ed Europe, Middle East and Africa hanno tutti registrato incrementi dei volumi organici. In Nord America, il business degli alimenti confezionati ha guadagnato quote di mercato in termini di volumi grazie a iniziative di innovazione e accessibilità dei prezzi, mentre il business delle Bevande ha beneficiato delle acquisizioni effettuate nel 2025.



L’utile operativo core è aumentato del 4% a 4,07 miliardi, sebbene il relativo margine si sia contratto di 40 punti base al 16,8%. La società ha registrato un utile per azione (EPS) core di 2,20 dollari, in crescita del 4% su base annua, ma mancando il consensus degli analisti di 2,23 dollari.



Il Presidente e CEO, Ramon Laguarta, ha affermato che "da inizio anno, il volume organico globale di PepsiCo è aumentato al ritmo più elevato dal 2022".



PepsiCo ha confermato le previsioni per l'intero anno fiscale 2026. L'azienda continua a vedere: fatturato organico in aumento tra il 2 e il 4%; EPS a valuta costante in crescita tra il 4 e il 6%; aliquota fiscale effettiva annua di circa il 22%; investimenti in conto capitale inferiori al 5% del fatturato netto; rapporto di conversione del flusso di cassa libero di almeno l'80%; rimborso totale di cassa agli azionisti di circa 8,9 miliardi di dollari, di cui dividendi per 7,9 miliardi e riacquisto azioni proprie per 1 miliardo. Inoltre, si prevede che le acquisizioni, al netto delle cessioni, avvenute nel 2025 contribuiranno per 1 punto percentuale alla crescita del fatturato netto nel 2026. Il fatturato netto è atteso in aumento tra il 4 e il 6% e l'EPS core in crescita di circa il 5-7%.



Laguarta ha affermato: "Guardando al futuro, continueremo a perseguire le nostre priorità strategiche concentrandoci sull'accelerazione della crescita del fatturato, compreso il rilancio di alcuni marchi globali". E ha aggiunto che l'azienda sta "aumentando la produttività in tutta l'organizzazione per migliorare la leva operativa".

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