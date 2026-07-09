Seduta prosegue in denaro per Wall Street trainata dal Nasdaq

(Teleborsa) - Seduta prosegue in denaro per Wall Street
grazie soprattutto al contributo dei produttori di chip che controbilancia i timori per le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente.
I verbali della riunione del 16-17 giugno della Fed
, la prima presieduta da Kevin Warsh, hanno confermato che il comitato si è espresso all'unanimità a favore del mantenimento dei tassi d'interesse invariati, pur concentrandosi chiaramente sui rischi di inflazione.
Riparte la stagione delle trimestrali con i conti in chiaro-scuro
di PepsiCo
. Attesi per domani i conti di Delta Airlines
. Gli analisti si aspettano
che la compagnia aerea statunitense con sede ad Atlanta registri un utile per azione di 1,53 dollari su ricavi di 17,47 miliardi, con un incremento dei ricavi del 12,6% rispetto all’anno precedente.
Dall'agenda macro
è emerso che nella settimana al 4 luglio, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
sono risultate pari a 215 mila unità, in calo di 2.000 unità rispetto ai 217 mila della settimana precedente (rivisti da 215 mila) e inferiore ai 218 mila stimati dagli analisti. Inoltre, Le vendite di case esistenti
hanno registrato a giugno 2026 un calo del 2,4% su base mensile, a fronte dell'incremento del 3,7% di maggio (rivisto da +3,2%). Infine, secondo l'Energy Information Administration, gli stoccaggi di gas
nella settimana terminata il 3 luglio 2026 sono risultati in crescita di 61 BCF (billion cubic feet), un dato superiore al consensus (60 BCF), ma inferiore alla variazione della settimana precedente (+87 BCF).
Tra i listini principali
, il Dow Jones
, avanza a 52.495 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.532 punti. In denaro in particolare il Nasdaq 100
(+1,48%); come pure, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,38%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica
(+1,67%), finanziario
(+1,15%) e beni industriali
(+0,83%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,56%), energia
(-1,34%) e telecomunicazioni
(-0,83%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, American Express
(+3,37%), Cisco Systems
(+3,20%), Goldman Sachs
(+3,16%) e JP Morgan
(+1,57%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM
, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.
Calo deciso per Salesforce
, che segna un -2,01%.
Giornata fiacca per Amgen
, che segna un calo dell'1,46%.
Piccola perdita per Johnson & Johnson
, che scambia con un -1,11%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, ARM Holdings
(+10,51%), Lam Research
(+6,72%), Western Digital
(+6,63%) e Micron Technology
(+6,61%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Costco Wholesale
, che ottiene -4,15%.
Sensibili perdite per Palantir Technologies
, in calo del 3,84%.
Sotto pressione DexCom
, con un forte ribasso del 3,31%.
Soffre PepsiCo
, che evidenzia una perdita del 3,28%.