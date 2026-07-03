OPA Borgosesia, Consob approva il documento di offerta

Cda ritiene congruo corrispettivo Opa di 0,710 euro

(Teleborsa) - In relazione all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria annunciata da Alba sulla totalità delle azioni di Borgosesia , l’Offerente ha fatto sapere che la Consob ha approvato il Documento di Offerta.



L’Offerente pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo di Euro 0,710 (cum dividendo) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall’Emittente, per ogni Azione portata in adesione all’Offerta.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, inizierà il 6 luglio 2026 e terminerà il 24 luglio 2026, estremi inclusi, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile (“Periodo di Adesione”). Il pagamento del corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta avverrà il 31 luglio 2026.



Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2026, salvo proroga del Periodo di Adesione (estremi inclusi). Il pagamento del corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il 13 agosto 2026.



Borgosesia ha altresì reso noto che il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Cda sull’Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo, pari, per ciascuna azione che sarà portata in adesione all’Offerta, a 0,710 euro.



Il Cda ha inoltre preso atto che, secondo quanto illustrato nel Documento di Offerta, l’Offerente intende acquisire l'intero capitale sociale di Borgosesia e perseguire la revoca delle azioni della Società dalla quotazione su Euronext Milan (delisting).















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