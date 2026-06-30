Borgosesia, collocata prima tranche da 20 milioni di euro del prestito obbligazionario

(Teleborsa) - Borgosesia , società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, ha completato il collocamento della prima tranche del prestito obbligazionario "Borgosesia 2026-2029

6,50%", per un importo pari a 20 milioni di euro.



L'emissione, avviata lo scorso 19 giugno e deliberata per un ammontare massimo complessivo di 35 milioni, ha registrato richieste superiori all'importo offerto nell'ambito della prima tranche. I proventi dell'emissione saranno destinati a rafforzare la struttura finanziaria, supportare lo sviluppo di nuove opportunità di investimento e co-investimento e contribuire all'ottimizzazione della gestione della tesoreria.



A seguito dell'integrale collocamento della prima tranche da 20 milioni, resta disponibile un importo residuo fino a 15 milioni, che potrà essere collocato in successivi periodi di sottoscrizione.



Nell'ambito del collocamento riservato a investitori qualificati, illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis , ha agito in qualità di lead manager e bookrunner.

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