Stablecoin, Ue rivede regole in 2027 (e c'è di mezzo Trump)

(Teleborsa) - L'Ue si appresta a rivedere le sue norme sulle criptovalute con l'obiettivo di affrontare il problema delle molteplici emissioni di cripto-asset da giurisdizioni extra Ue e ampliare il quadro regolatorio alle tecnologie emergenti, lo riferisce Euronews citando diversi diplomatici europei a conoscenza dei negoziati.



"A questo punto riaprire il dossier sembra inevitabile, non solo alla luce della posizione espressa da diverse istituzioni europee, in particolare la Bce, ma anche per tenere conto degli sviluppi regolamentari e tecnologici più recenti a livello mondiale", ha dichiarato a Euronews un diplomatico dell'Ue.



Cresce infatti il pressing sull'Ue anche in seguito ai consistenti investimenti del presidente statunitense Donald Trump nelle stablecoin.



Il presidente americano, infatti, ha incassato oltre un miliardo di dollari nell'ultimo anno, in base alle sue più recenti dichiarazioni, segnate dall'impennata di reddito senza precedenti, ricca di proventi legati agli accordi di royalty, al settore immobiliare e alle transazioni legali, in ascesa vista l'ondata di cause intentate da tycoon. Il primo anno trascorso da The Donald alla Casa Bianca è stato piuttosto generoso per le sue finanze, ma il tycoon ha respinto le critiche secondo cui starebbe "traendo profitto dalla presidenza".



Anzi, "tutti stanno guadagnando" grazie al forte rialzo dei mercati azionari, ha rilanciato. "Ci sono fondi che gestiscono il mio denaro. Ma io ne traggo vantaggio. Beh, ho guadagnato molto denaro prima di diventare presidente: loro investono i miei soldi e io non parlo con loro. Non ci parlo nemmeno", ha assicurato Trump, parlando con i media prima di partire per il North Dakota



(Foto: DrawKit Illustrations su Unsplash)

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