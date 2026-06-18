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Petrolio ancora in calo: accordo Usa-Iran e stime IEA portano il Brent sotto i 78 dollari

Finanza
Petrolio ancora in calo: accordo Usa-Iran e stime IEA portano il Brent sotto i 78 dollari
(Teleborsa) - Prosegue la discesa del petrolio di pari passo all'allentamento delle tensioni in Medio Oriente. Il prezzo del Brent è in calo di circa il 2,1% e staziona sotto i 78 dollari al barile, al pari del Wti che perde il 2,5% e viaggia intorno ai 75 dollari. La nuova spinta al ribasso è legata alla firma da parte del presidente Usa Donald Trump e del presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian dell'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente.

I mercati non sembrano spaventati dalle parole di Trump che ha affermato che gli attacchi potrebbero riprendere in caso Teheran mancasse di rispettare gli impegni presi.

Una spinta al ribasso ai prezzi del greggio è arrivata anche dall'Agenzia Internazionale dell'Energia che ha previsto nel suo ultimo rapporto mensile che la conclusione del conflitto riporterà l'offerta su livelli elevati in grado di generare un surplus di petrolio il prossimo anno. L'IEA prevede infatti che l'offerta globale diminuirà in media di 3,9 milioni di barili al giorno nel 2026, attestandosi a 102,4 milioni di barili al giorno, per poi risalire a 110,3 milioni di barili al giorno nel 2027.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)
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