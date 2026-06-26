Medio Oriente, Trump: Iran ha violato il cessate il fuoco

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump ha accusato l’Iran di aver violato l’accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti. “La Repubblica islamica dell’Iran ha lanciato almeno quattro droni d’attacco unidirezionali contro navi che attraversavano lo Stretto di Hormuz”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.



"Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave mercantile", ha spiegato il presidente che ha aggiunto: "ci sono stati danni, ma la nave è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri tre droni".



"Ovviamente, si tratta di una sciocca violazione del nostro accordo di cessate il fuoco", ha accusato Trump.

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