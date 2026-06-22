BoE pubblica bozza di regolamento per gli emittenti di stablecoin sistemiche

Finalizzazione entro l'anno e operatività a partire dal 2027

(Teleborsa) - La Banca d'Inghilterra ha pubblicato lunedì la sua dichiarazione programmatica e la bozza di Codice di condotta per gli emittenti di stablecoin sistemiche, segnando una tappa fondamentale nella creazione del regime britannico per le stablecoin, che possono svilupparsi come forme affidabili di moneta digitale.



Insieme ad altre innovazioni nel settore monetario e dei pagamenti, le stablecoin potrebbero consentire servizi più rapidi, economici e flessibili per gli utenti, inclusi casi d'uso transfrontalieri, supportando al contempo nuove funzionalità programmabili.



La dichiarazione programmatica e la bozza di regolamento riflettono i feedback ricevuti durante la consultazione dello scorso anno.



La Banca d'Inghilterra e la Financial Conduct Authority (FCA) stanno collaborando strettamente per implementare un regime completo, che includa una transizione gestita per le imprese che passano da non sistemiche a sistemiche. Ulteriori dettagli saranno pubblicati a breve insieme alle norme definitive della FCA.



A seguito di un ampio confronto con il settore e le parti interessate, la Banca d'Inghilterra ha apportato modifiche mirate alle proposte oggetto di consultazione dello scorso anno. Queste includono:



Sul fronte della attività di garanzia, la quota massima detenuta in attività fruttifere (titoli di Stato britannici a breve termine) è stata aumentata dal 60% al 70%, con la restante parte costituita da depositi presso la banca centrale. Questi depositi consentono agli emittenti di far fronte tempestivamente ai rimborsi. La modifica supporta modelli di business più sostenibili, consentendo al contempo agli emittenti di gestire i deflussi.



In tema di limiti temporanei, la Banca d'Inghilterra tutelerà l'accesso al credito dell'economia senza introdurre i limiti temporanei di detenzione oggetto di consultazione dello scorso anno. Invece, si applicherà un limite temporaneo all'emissione per ciascuna stablecoin sistemica, inizialmente fissato a 40 miliardi di sterline. Questo sistema raggiunge lo stesso obiettivo politico, risultando al contempo più economico e facile da implementare, e consentendo un utilizzo illimitato da parte di famiglie e imprese. Questa misura di salvaguardia sarà riesaminata regolarmente e rimossa una volta risolti i rischi per l'erogazione del credito.



Sarah Breeden, Vice Governatrice per la Stabilità Finanziaria, ha dichiarato: "Questo è un traguardo fondamentale per offrire maggiore scelta e innovazione nei pagamenti nel Regno Unito. L'innovazione si basa sulla fiducia. E oggi abbiamo gettato le basi di questa fiducia per una nuova forma di moneta, con riscatti rapidi, solide tutele e il supporto della banca centrale. Si tratta di un regime davvero all'avanguardia a livello mondiale."



In attesa di riscontri entro il 22 settembre 2026, BoE intende finalizzare il Codice di condotta entro la fine del 2026. Seguiranno ulteriori documenti di supporto, parallelamente alla continua collaborazione con la FCA.



Questo consentirà alle stablecoin regolamentate di operare nel Regno Unito a partire dal 2027.



(Foto: CoinWire Japan su Unsplash)

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