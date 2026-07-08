Francia, Le Pen (condannata a metà) ritenta la scalata all'Eliseo

(Teleborsa) - "Sarò candidata alle presidenziali", con queste parole annunciate con fierezza in tv, Marine Le Pen ritenta la scalata all'Eliseo, aggiungendo che correrà 'senza braccialetto', grazie al ricorso annunciato in Cassazione che "sospenderà" la misura.



E' convinta di aver subito una doppia ingiustizia, in prima e in seconda istanza: "Voglio andare fino in fondo con ogni mezzo possibile", ha detto spiegando che il ricorso è sospensivo, almeno fino alla sentenza, prevista non prima di fine gennaio 2027. E Jordan Bardella, che si preparava da un anno e mezzo a diventare il più giovane presidente della storia ad appena 30 anni?, le è stato chiesto.





"Saremo un ticket formidabile, lui sarà un primo ministro pieno di energia, insieme potremo finalmente cambiare le cose in Francia", la risposta della fondatrice del Rassemblement National.



Il giorno più lungo per Le Pen e per il suo partito si è risolto in 4 ore di conclave nella sede del partito, con Bardella e con i vertici del partito. Poi, Le Pen ha comunicato la sua decisione al giovane delfino. I due sono ufficialmente in campagna elettorale e faranno insieme la prima uscita, in un mercato, fra la gente- Quanto alla sentenza di appello, che ha confermato la condanna in primo grado, alleggerendo le pene, Marine Le Pen si è detta "felice che sia stata data nuovamente la parola ai francesi", pur contestando poi la sentenza di condanna. Il tribunale l'aveva dichiarata non più ineleggibile, ma costretta ad indossare un braccialetto elettronico per un anno. E Le Pen aveva detto e ripetuto che non avrebbe fatto campagna elettorale con il braccialetto elettronico che ne limiterebbe gli spostamenti.

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