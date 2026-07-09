Utilities: come finanziare il futuro dopo il PNRR

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(Teleborsa) - Lae infrastrutturale nei prossimi anni richiederàda parte del comparto utilities. In questo contesto, ipossono svolgere unnel supportare le esigenze di funding delle imprese, favorendo l’accesso a fonti di finanziamento diversificate, efficienti e coerenti con gli obiettivi di crescita e sostenibilità. Questo ruolo è di cruciale importanza, per proseguire la linea tracciata dai 24 miliardi di euro stanziati dalper i settori dell'energia, dell'acqua e dell'ambiente. Il termine del piano però costringerà le aziende del mondoal ritorno ai canali di finanziamento tradizionali.Questo tema è stato al centro dell'incontro, organizzato da, dove si sono riuniti regulator, emittenti, advisor e operatori di mercato, per confrontarsi sulle evoluzioni normative, sulle opportunità offerte dal mercato obbligazionario e sui principali trend che stanno caratterizzando il dialogo tra utilities e investitori."Il mondo delle utilities si trova di fronte a dei grandi cambiamenti, cambiamenti dal punto di vista climatico che impongono una serie di investimenti in termini di sostenibilità, di adeguamento delle reti e di innovazioni tecnologiche che sono assolutamente necessari" ha spiegatoi, Head of Debt and Funds Listing Italy di Euronext Group, che ha posto l'accento sul canale obbligazionario: "È chiaro che il capitale pubblico non è sufficiente per finanziare questi investimenti e quindi i mercati dei capitali diventano gli strumenti essenziali per sostenere gli investimenti a beneficio delle comunità e dei territori serviti dalle utilities. Un ruolo in particolare cruciale lo svolgono i mercati obbligazionari italiani, che sono un'eccellenza a livello europeo e che negli ultimi anni hanno subito dei processi di efficientamento notevoli che li hanno resi estremamente competitivi a livello europeo e in grado di supportare le imprese nei loro investimenti. Si tratta di mercati estremamente flessibili, che possono quindi soddisfare sia le grandi utilities – abbiamo celebrato il nuovo Blue Bond di ACEA lo scorso venerdì qui a Palazzo Mezzanotte – sia supportare le utilities di più piccole dimensioni con mercati di accesso flessibili come il nostro MTF, Euronext Access".Il PNRR è stato fondamentale per la crescita e lo sviluppo del settore dellee più in generale è stato un acceleratore per l'attivazione delle politiche di, e il motore di questa accelerazione sono state proprio le utilities, come ha spiegato, Presidente dima anche presidente di Utilitalia: "Oggi le utilities si trovano un po' nel crocevia dello sviluppo economico e del rispetto e protezione dell'ambiente. Occupandoci di ambiente, quindi di recupero dei rifiuti, ma anche di acqua, quindi di depurazione e di rischio idrogeologico, siamo sicuramente al centro delle operazioni, ma siamo anche abilitatori delle soluzioni. Per esempio, quando si fa politica sull'acqua, si può anche pensare di risolvere in parte il problema idrogeologico. Quando si parla di energia si pensa a produrre energia, ma anche ad affrontare il problema ambientale con le rinnovabili, quindi noi siamo nell'equazione della risoluzione della sostenibilità, siamo i frontrunner, siamo quelli davanti agli altri. Dobbiamo avere, con il senso di responsabilità, la capacità di finanziare questo sviluppo in maniera sostenibile, anche economicamente sostenibile, non solo ambientalmente, e anche con la condivisione e il supporto dei cittadini".