Poste Italiane sale in Borsa con Deutsche Bank che alza target price

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Poste Italiane , colosso delle spedizioni e dei servizi finanziari, dopo che gli analisti di Deutsche Bank hanno incrementato il target price a 29,1 euro per azione dai precedenti 21 euro, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Poste Italiane si attesta a 27,11 euro, con un aumento dell'1,65%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 27,25 e successiva a 27,63. Supporto a 26,87.

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