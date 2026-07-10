Francoforte: andamento rialzista per Nemetschek

(Teleborsa) - Seduta positiva per Nemetschek , che avanza bene dell'1,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nemetschek rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche attuali di Nemetschek mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 56,53 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 57,78. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 55,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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