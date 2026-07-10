Le utility si trovano ad affrontare maggiori capex a causa degli investimenti nell'AI

La ricerca di UniCredit

(Teleborsa) - Data l'elevata domanda di energia, l'espansione delle infrastrutture di archiviazione dati comporterà probabilmente anche un aumento della domanda di elettricità. Ciò si tradurrà in maggiori esigenze di investimenti in conto capitale (capex) e, di conseguenza, in un aumento delle emissioni obbligazionarie da parte delle utility. Lo sostiene una ricerca di UniCredit sul tema.



Le nuove emissioni obbligazionarie senior e ibride nel settore delle utility europee hanno raggiunto i 37 miliardi di euro da inizio anno (obbligazioni senior e ibride), quasi il 70% dell'importo per l'intero anno 2025. Circa il 30% delle emissioni investment grade delle utility è costituito da obbligazioni ibride, un massimo storico.



Il formato ibrido viene tipicamente utilizzato dagli emittenti per proteggere il proprio rating creditizio, poiché le agenzie di rating spesso assegnano una qualità azionaria parziale alle obbligazioni ibride, ma anche per finanziare progetti a lungo termine come acquisizioni o investimenti. Uno dei principali fattori trainanti delle emissioni delle utility è infatti l'investimento in nuove capacità legate al previsto aumento della domanda di energia legata all'IT nei prossimi anni. Va inoltre considerato che i data center sono ad alto consumo energetico: un data center convenzionale può consumare circa 10-25 megawatt (MW), mentre la domanda degli hyperscaler raggiunge i 100 MW o più, consumando annualmente una quantità di elettricità pari al consumo di 100.000 famiglie.



"Se da un lato la maggiore domanda di elettricità rappresenta una buona notizia per la generazione di EBITDA da parte delle utility, dall'altro - anche a causa dell'elevata concentrazione spaziale dei data center, che pone significative sfide di capacità alle reti locali (in Irlanda, ad esempio, i data center consumano circa il 20% della fornitura di elettricità) - l'entità dell'aumento della domanda di nuove capacità comporta maggiori esigenze di investimenti (capex), che probabilmente si tradurranno in un aumento del debito e della leva finanziaria", si legge nella ricerca firmata da Stefan Kolek, Senior Credit Strategist - Non-financials presso UniCredit.



La ricerca ricorda anche che Fitch prevede che le utility europee aumenteranno i loro investimenti del 10% quest'anno. L'impatto negativo di maggiori investimenti in conto capitale e, di conseguenza, di maggiori emissioni obbligazionarie, sul merito creditizio delle utility dovrebbe essere in parte mitigato dal miglioramento dell'efficienza, dalla riduzione dei costi e da una maggiore innovazione derivante dall'applicazione dell'intelligenza artificiale, ad esempio previsioni meteorologiche più rapide, economiche e accurate per stimare la produzione degli impianti eolici e solari fotovoltaici, e dal monitoraggio in tempo reale.

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