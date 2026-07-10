New York: balza in avanti FactSet Research Systems
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori, che lievita del 3,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di FactSet Research Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di FactSet Research Systems, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 252,4 USD. Primo supporto visto a 245,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 242,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```