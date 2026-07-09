New York: performance negativa per FactSet Research Systems

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , con una flessione del 3,64%.



Lo scenario su base settimanale di FactSet Research Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di FactSet Research Systems , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 245,8 USD. Primo supporto visto a 234. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 229,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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