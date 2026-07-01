FactSet conferma guidance dopo terzo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - FactSet , colosso statunitense che fornisce soluzioni di dati e intelligenza artificiale per i mercati finanziari, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 (al 31 maggio 2026) con ricavi cresciuti del 6,4% su base annua, raggiungendo i 622,9 milioni di dollari (battendo le attese per 618,3 milioni di dollari), con una crescita organica dei ricavi del 7%. Il margine operativo rettificato, che esclude l'ammortamento delle attività immateriali relative alle acquisizioni e le voci non ricorrenti, è stato del 34% rispetto al 36,8% dello stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa di maggiori costi per compensi e spese relative alla tecnologia. L'utile per azione è stato di 3,50 dollari rispetto ai 3,87 dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale 2025, principalmente a causa di maggiori spese operative, incluse le voci non ricorrenti, parzialmente compensate dalla crescita dei ricavi e da una riduzione del 6% del numero di azioni in circolazione. L'utile per azione rettificato è aumentato del 6,1% a 4,53 dollari, battendo le attese per 4,46 dollari per azione.



"Gli ottimi risultati del terzo trimestre di FactSet riflettono la solida esecuzione delle nostre priorità strategiche e la continua domanda per le nostre soluzioni differenziate di contenuti, analisi e workflow - ha commentato il CEO Sanoke Viswanathan - I clienti scelgono FactSet per potenziare i workflow critici e prendere decisioni informate, generando una solida pipeline e accelerando i contratti aziendali. In tutte le regioni e tipologie di aziende, i clienti stanno ampliando le loro collaborazioni con FactSet e adottando attivamente le nostre soluzioni di intelligenza artificiale, rafforzando la nostra fiducia nella crescita sostenuta e nel valore a lungo termine di FactSet".



FactSet ha restituito oltre 243 milioni di dollari agli azionisti nel terzo trimestre, registrando il ventisettesimo anno consecutivo di aumenti dei dividendi. Dall'inizio dell'anno fiscale, il capitale totale restituito ha raggiunto i 629 milioni di dollari. FactSet conferma le previsioni per l'anno fiscale 2026 fornite il 31 marzo 2026.



(Foto: Austin Distel su Unsplash )

Condividi

```