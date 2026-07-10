New York: brillante l'andamento di Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,01%.



La tendenza ad una settimana di Keurig Dr Pepper è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Keurig Dr Pepper si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,93 USD. Prima resistenza a 32,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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