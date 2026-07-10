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New York: scambi al rialzo per Keurig Dr Pepper
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Punta con decisione al rialzo la performance del
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, con una variazione percentuale del 3,01%.
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Keurig Dr Pepper
+3,01%
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