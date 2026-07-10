New York: calo per IBM

(Teleborsa) - Ribasso per la "Big Blue" , che presenta una flessione dell'1,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda di Armonk . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 296 USD, con il supporto più immediato individuato in area 286,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 282,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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