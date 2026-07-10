New York: calo per IBM
(Teleborsa) - Ribasso per la "Big Blue", che presenta una flessione dell'1,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda di Armonk. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 296 USD, con il supporto più immediato individuato in area 286,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 282,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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