New York: giornata depressa per Teradyne

(Teleborsa) - Pressione sulla società che produce i tester di circuiti integrati , che tratta con una perdita del 3,04%.



La tendenza ad una settimana di Teradyne è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Teradyne ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 358,7 USD. Supporto a 344,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 372,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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