New York: in perdita Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Pressione sulla società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,65%.
Lo scenario su base settimanale di Alnylam Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 315,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 287,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 276,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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