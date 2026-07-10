New York: scambi in positivo per A.O. Smith

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di scaldabagni e caldaie per edifici residenziali e commerciali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,79%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di A.O. Smith rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di A.O. Smith suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,8 USD con tetto rappresentato dall'area 62,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 58,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```