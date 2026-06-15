Piazza Affari: andamento sostenuto per Nexi
(Teleborsa) - Bene il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, con un rialzo del 3,42%.
Il trend di Nexi mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Nexi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,528 Euro. Supporto a 3,483. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,573.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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