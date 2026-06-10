Piazza Affari: brillante l'andamento di Nexi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Nexi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Nexi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,367 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,454. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,315.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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