Piazza Affari: balza in avanti Nexi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Nexi rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Nexi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,458 Euro. Supporto a 3,382. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,534.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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