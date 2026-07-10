Milano 12:55
52.685 +0,58%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 12:55
10.475 +0,02%
Francoforte 12:55
25.126 +0,03%

Produzione industriale Italia (YoY) in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Italia (YoY) in maggio
Italia, Produzione industriale in maggio su base annuale (YoY) +1,1%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +1,3%).
Condividi
```