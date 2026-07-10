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Produzione industriale Italia (YoY) in maggio
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10 luglio 2026 - 10.15
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Produzione industriale in maggio su base annuale (YoY) +1,1%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +1,3%).
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