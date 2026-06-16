Milano 15:57
52.402 +1,09%
Nasdaq 15:57
30.521 -0,08%
Dow Jones 15:57
51.881 +0,41%
Londra 15:57
10.511 +0,77%
Francoforte 15:57
24.977 +0,33%

Produzione industriale Cina (YoY) in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Cina (YoY) in maggio
Cina, Produzione industriale in maggio su base annuale (YoY) +4,5%, in aumento rispetto al precedente +4,1% (la previsione era +4,3%).
Condividi
```