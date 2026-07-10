Universal Music Italia e Italo celebrano i Rolling Stones

Una campagna nazionale accompagnerà fino a Natale il lancio di Foreign Tongues

(Teleborsa) - Universal Music Italia e Italo annunciano una partnership strategica che, dal 1 luglio fino a Natale, darà vita a una delle più importanti iniziative di valorizzazione del catalogo musicale internazionale mai realizzate in Italia. Al centro del progetto ci sono i Rolling Stones, protagonisti di una campagna di comunicazione integrata, che accompagnerà l'uscita del nuovo album Foreign Tongues, disponibile dal 10 luglio 2026.



Considerati una delle band più in?uenti e longeve della storia della musica contemporanea, i Rolling Stones hanno ridefinito il linguaggio del rock attraverso oltre sei decenni di successi, innovazione artistica e impatto culturale globale. Con un repertorio che comprende brani entrati nell'immaginario collettivo di intere generazioni, il gruppo continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la musica internazionale.



Grazie alla collaborazione tra Universal Music Italia e Italo, gestita con l’expertise di QMI, milioni di viaggiatori avranno l'opportunità di scoprire, approfondire e vivere il vastissimo catalogo della band attraverso una serie di attività editoriali, promozionali ed esperienziali distribuite lungo tutto il network dell'alta velocità.



Tra le iniziative previste: contest esclusivi con premi dedicati ai fan e agli appassionati di musica; approfondimenti editoriali e contenuti speciali con focus su storia, album e momenti più iconici della carriera dei Rolling Stones; promozioni e sconti dedicati sullo shop online u?ciale di Universal Music Italia; campagna pubblicitaria nazionale a bordo della ?otta AGV ed EVO di Italo, con una presenza capillare sui treni ad alta velocità; spazi editoriali e pubblicitari sulla rivista Italo, disponibile a bordo dei treni e nelle lounge Italo Club delle principali stazioni italiane, consultata ogni giorno da migliaia di viaggiatori.



Italo, in aggiunta, mette in palio fino al 31 luglio sulla piattaforma Italo RedCarpet CD e vinili dei Rolling Stones, compreso il nuovo album Foreign Tongues. A Novembre è previsto un nuovo contest dedicato ai viaggiatori, con altri numerosi e imperdibili premi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare il viaggio in un'esperienza culturale e musicale, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere più a fondo l'eredità artistica dei Rolling Stones, riscoprendo album, canzoni e storie che hanno contribuito a definire il corso della musica contemporanea.



La collaborazione tra Universal Music Italia e Italo rappresenta un modello innovativo di valorizzazione del patrimonio musicale – il cosiddetto ‘catalogo’ – attraverso piattaforme di comunicazione ad ampia diffusione, capaci di raggiungere pubblici trasversali e nuove generazioni di ascoltatori.



La partnership conferma l'impegno di Universal Music Italia nello sviluppo di progetti strategici capaci di valorizzare il proprio patrimonio artistico attraverso collaborazioni con realtà leader nei rispettivi settori, generando esperienze di comunicazione ad alto impatto e creando nuove opportunità di incontro tra musica, cultura e mobilità. Grazie alla capillarità del sistema Italo e alla forza del brand ‘Rolling Stones’, l’iniziativa si propone di raggiungere un pubblico trasversale, creando nuove occasioni di engagement e favorendo una maggiore conoscenza di uno dei repertori musicali più iconici e in?uenti di sempre. La campagna con Italo è ideata e realizzata da QMI.



Dal lancio di Foreign Tongues fino alle festività natalizie, il mondo dei Rolling Stones accompagnerà i viaggiatori lungo le principali direttrici dell'alta velocità italiana.



"Italo è sempre pronta a supportare l'arte, in tutte le sue forme. Siamo orgogliosi di intraprendere questo viaggio insieme a Universal Music Italia in occasione del lancio del nuovo album di una band iconica, che ha fatto la storia della musica mondiale, come i Rolling Stones", dichiara Dora Bonadies, Responsabile Network e Market Development di Italo. In merito all'iniziativa Eleonora Bianchi, Digital Services & Consumption Director di Universal Music Italia, dichiara: "Pochi artisti possono vantare un repertorio iconico come quello dei Rolling Stones, una collezione di brani che ha attraversato epoche, ispirato intere generazioni e continua a rappresentare un punto di riferimento nella cultura musicale mondiale. Siamo orgogliosi di dare vita, con Italo, ad una partnership strategica che valorizza lo straordinario patrimonio artistico della band, creando occasioni di scoperta e coinvolgimento. Attraverso questa collaborazione fan storici e nuovi appassionati potranno intraprendere un divertente viaggio nell'universo musicale dei Rolling Stones, celebrando il loro ritorno con il nuovo album e riscoprendone i grandi classici e l'attualità di un catalogo senza tempo".

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