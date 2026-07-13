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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 luglio

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un timido +0,01%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8514. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8525 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,851.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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