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Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,25%

Ibex 35 termina a 19.335,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,25%
Madrid porta a casa un calo dello 0,25%, con chiusura a 19.335,7 Euro.
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