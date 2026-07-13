Brunello Cucinelli: Deutsche Bank conferma "buy", lima target price

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Brunello Cucinelli con una variazione del 2,96%.



Gli analisti di Deutsche Bank hanno confermato la raccomandazione sul titolo a "buy" e allo stesso tempo hanno ridotto il prezzo obiettivo da 96,80 a 96,00 euro.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il re del cachemire , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 80,64 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 83,82 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 78,58.



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