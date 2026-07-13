Conagra Brands, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per Conagra Brands , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,04%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





L'andamento di breve periodo di Conagra Brands mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 14,71 USD e supporto a 14,16. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 15,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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