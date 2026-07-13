Energia, Pichetto: solo con nucleare risposta ad aumento domanda e decarbonizzazione

il Ministro a Napoli per il secondo appuntamento dei Dialoghi sul nucleare sostenibile “Da Fermi al futuro”: “La legge delega entro la pausa estiva, entro l’anno i decreti delegati”

(Teleborsa) - “Se dobbiamo rispondere all'aumento della domanda energetica e agli obiettivi di decarbonizzazione, occorre integrare il nostro sistema con un aumento forte delle rinnovabili, ma anche con una nuova fonte di energia: il nucleare sostenibile". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’iniziativa in corso a Napoli “Da Fermi al futuro: dialoghi sull’energia nucleare sostenibile”.



"Si tratta - ha detto Pichetto - di essere trasparenti e consapevoli, è un percorso che dobbiamo portare avanti con il disaccoppiamento, con nuove rinnovabili, ma anche con una fonte di energia continua: i data center non li faremo funzionare solo con fotovoltaico ed eolico".



Nel corso dell’intervista con Vincenzo Di Vincenzo, Direttore de “Il Mattino”, testata media partner dell’evento, Pichetto ha parlato dell'iter parlamentare del disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, approvato alla Camera e ora all'attenzione del Senato, che disegna il quadro giuridico della nuova fonte: "Confido - ha detto il Ministro - che la Commissione in settimana concluda i lavori e avere la legge delega entro la pausa estiva; da lì l'impegno di presentare i provvedimenti delegati entro fine anno".



Sulle tecnologie, Pichetto Fratin ha ricordato che quelle di cui si discute oggi "non sono più le centrali di prima e seconda generazione". "Gli Small Modular Reactor - ha spiegato - sono costruiti in fabbrica e poi portati sul luogo di produzione. I successivi saranno gli Advanced Modular Reactor. Quelle che chiamiamo scorie saranno il combustibile dei reattori di quarta generazione. E dopo il 2050 ci sarà la fusione. È l'evoluzione del sistema". "I nuovi reattori - ha concluso Pichetto - potranno avere iniziativa pubblica o privata, dobbiamo lasciare le porte aperte".



L'iniziativa, svolta a “Naphub Spazio Eventi” nel capoluogo campano, è il secondo appuntamento in Italia, dopo quello di Torino, del format ideato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con Unioncamere, per affrontare la tematica del nuovo nucleare sostenibile.



Un key-note speech del giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone ha richiamato l’identità scientifica di Enrico Fermi.



L'intervista del giornalista de “Il Mattino” Nando Santonastaso al professor Giovanni Guzzetta, Consigliere giuridico del Ministro sul nucleare sostenibile, ha aperto i Dialoghi, incentrati sul Mediterraneo e le sue prospettive energetiche.



Alla sessione hanno preso parte il Direttore generale domanda ed efficienza energetica del MASE Andrea Maria Felici, il Consigliere per la Sicurezza energetica del Ministro della Difesa Giuseppe Calabrò, la professoressa di diritto dell’Energia all’Università Federico II Gabriella De Maio, il CEO di Cetena (società del Gruppo Fincantieri) Massimo Debenedetti e Vincenzo Pepe, Professore ordinario di Diritto dell’Ambiente e dell’Energia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

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