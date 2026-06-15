L’eolico é ancora in ritardo rispetto agli obiettivi richiesti dall’Unione europea

(Teleborsa) - "L'eolico é ancora in, ma soprattutto è in ritardo rispetto al percorso di decarbonizzazione che può portare il nostro Paese non solo a una maggiore indipendenza energetica ma soprattutto a una riduzione delle bollette e delle emissioni climalteranti che stanno condizionando la vita degli italiani". A spiegarlo é il presidente di Anev, Simone Togni, in occasione della Giornata del vento 2026. "Per questo abbiamo presentato uno studio, realizzato da Noto Sondaggi, che spiega che gli italiani vogliono e credono che l'eolico sia una delle soluzioni a questo problema. Con oltre il 70% di accettabilità la rilevazione demoscopica dimostra comea questo percorso di decarbonizzazione al 2030".L'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, è un'associazione di protezione ambientale, nata dall'unione di produttori e operatori del settore, con lo scopo istituzionale di promuovere. Collabora attivamente con le principali sigle ambientaliste per garantire una installazione degli impianti in armonia con la natura ed il paesaggio, ed è l'interlocutore di riferimento per istituzioni e organi di informazione sui temi dell'energia eolica.