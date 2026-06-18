L'Opec prevede una domanda di petrolio robusta fino al 2050

La domanda potrebbe raggiungere un picco a fine periodo per poi ridursi gradualmente. Esistono anche due scenari alternativi rispetto allo scenario di base

(Teleborsa) - L'OPEC ha confermato le sue previsioni di una solida crescita della domanda globale di petrolio nei prossimi quattro anni ed ha leggermente rivisto al rialzo le sue stime a lungo termine, grazie a politiche più favorevoli all'utilizzo di petrolio.



Il report segnala che, grazie ai recenti cambiamenti politici e alla costante crescita economica, la domanda globale di petrolio è destinata a una crescita robusta nel medio e lungo termine. Si prevede che la domanda raggiungerà i 113,3 milioni di barili al giorno (mb/d) entro il 2030 e i 124,1 mb/d nel 2050. Ciò si traduce in una crescita della domanda di 19 mb/d nell'intero periodo di previsione. Il principale motore di questa crescita è rappresentato dai paesi non OCSE, dove la domanda aumenterà di 7,4 mb/d tra il 2025 e il 2030 e di 26,9 mb/d tra il 2025 e il 2050. Si prevede che la domanda dei paesi OCSE aumenterà di circa 0,7 mb/d nel periodo fino al 2030, per poi diminuire nel lungo termine.



Due scenari alternativi da qui al 2050 Da qui al 2050, il sistema energetico globale si presenta con due scenari alternativi rispetto allo scenario di base: lo Scenario guidato dalla tecnologia e lo Scenario di crescita equa. Il primo presuppone investimenti più rapidi in tecnologie energetiche avanzate, che si tradurrebbero in una significativa sostituzione dei combustibili e in miglioramenti dell'efficienza energetica, con conseguente riduzione della domanda di energia primaria e un cambiamento del mix energetico. In questo scenario, la domanda globale di petrolio si discosta gradualmente dallo scenario di riferimento e inizia a diminuire dopo il 2035, mantenendosi nell'intervallo compreso tra 110 e 115 milioni di barili al giorno per la maggior parte del periodo di previsione, per poi diminuire leggermente al di sotto dei 107 milioni di barili al giorno entro il 2050.



Il secondo scenario è una crescita economica moderatamente più rapida nei paesi in via di sviluppo, unitamente agli sforzi per migliorare l'accesso all'elettricità e combattere la povertà energetica. Questo scenario si traduce in una maggiore domanda di energia e di petrolio a lungo termine. In questo scenario, la domanda di petrolio raggiunge i 121 milioni di barili al giorno entro il 2035 e continua a crescere fino a 131 milioni di barili al giorno nel 2050. Si tratta di quasi 7 milioni di barili al giorno in più rispetto allo scenario di riferimento al 2050.



I flussi petroliferi Con l'aumento della domanda di petrolio si prevede un aumento delle esportazioni. Nel 2030, il commercio globale di petrolio raggiungerà quasi 62 milioni di barili al giorno (mb/d), rispetto ai 55 mb/d del 2025. Nel decennio successivo, si prevede un'ulteriore crescita che porterà i volumi di scambio a poco meno di 68 mb/d entro il 2040. Nel decennio successivo, la crescita è destinata a rallentare assieme alla frenata della domanda di petrolio, stabilizzandosi attorno ai 69 mb/d al 2050.



Nel 2025, la quota maggiore del traffico globale di petrolio, pari al 67%, era rappresentata dal commercio di greggio e condensati, ma si prevede che questa percentuale aumenterà a oltre il 69% entro il 2050.



I principali importatori netti sono chiaramente identificabili con Europa, Cina e altri paesi dell'Asia-Pacifico. Quest'ultima regione è stata il maggiore importatore netto nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 22 mb/d entro il 2050. Le importazioni nette della Cina saliranno a 12,4 mb/d nel 2050.



America Latina, Africa, Russia e altre regioni dell'Eurasia e del Medio Oriente sono stati tutti esportatori netti nel 2025 e si prevede che rimarranno tali fino al 2050, seppur con traiettorie di esportazione diverse. Il ruolo di esportatore del Medio Oriente si espanderà notevolmente fino a raggiungere i 28,7 milioni di barili al giorno nel 2050, mentre Stati Uniti e Canada passeranno ad un ruolo di importatore netto di minore importanza nel lungo termine.



La domanda di energia: fossile e rinnovabile

La domanda globale di energia è destinata ad aumentare da circa 312 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno (mboe/d) nel 2025 a quasi 383 mboe/d nel 2050. Si tratta di un incremento di circa il 23% nel periodo di previsione, ovvero dello 0,8% medio annuo. La crescita deriverà quasi interamente dai paesi in via di sviluppo, in particolare da India, altri paesi asiatici, Medio Oriente, Africa e America Latina. Allo stesso tempo, si prevede che la domanda di energia nei paesi sviluppati aumenterà solo marginalmente, o in alcuni casi diminuirà.



La domanda è destinata ad aumentare da qui al 2050 per tutti i combustibili fossili, ad eccezione del carbone, mentre la domanda di energia rinnovabile, tra cui biomassa, solare, eolica, idroelettrica e altre fonti, registrerà la crescita più forte, pari a 51,3 mboe/d.

Atteso anche un forte aumento della domanda di petrolio e gas: la domanda di petrolio crescerà di 18,6 mboe/giorno entro il 2050, mentre quella di gas naturale crescerà di 19,3 mboe/giorno. Dopo un lungo periodo di stagnazione, l'energia nucleare dovrebbe registrare una crescita significativa, con un aumento di 10,5 mboe/giorno nel periodo di previsione.



Il petrolio manterrà la quota maggiore nel mix energetico per tutto il periodo di previsione, attestandosi poco al di sotto del 30% entro il 2050. La quota combinata di petrolio e gas dovrebbe raggiungere circa il 54%, mentre la quota delle energie rinnovabili aumenterà di dieci punti percentuali fino a circa il 26% nel 2050.

Condividi

```