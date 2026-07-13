Eventi e scadenze: settimana del 13 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 13/07/2026

Appuntamenti:

UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente alla luce degli ultimi sviluppi. I ministri discuteranno inoltre della strategia per il Mar Nero e, tra i temi di attualità, delle relazioni UE-ONU

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - La presidenza irlandese presenterà il suo programma di lavoro e le sue principali priorità nei settori dell'agricoltura e della pesca. I ministri procederanno poi a uno scambio di opinioni in merito alla strategia per l'allevamento e al piano per le proteine della Commissione, a questioni agricole connesse al commercio e alle donne nell'agricoltura

11:00 - Stati Generali della Space Economy 2026 - Milano, Torre Libeskind-PwC - Evento promosso dall'Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE), con il patrocinio del MIMIT. La sessione "Investimenti e finanziamenti per la Space Economy: le opportunità" è dedicata alle opportunità di investimento e agli strumenti di finanziamento per lo sviluppo della Space Economy, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del sistema finanziario e dell'industria aerospaziale. Interviene il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

11:00 - CONSOB - Incontro annuale con il mercato finanziario - L'Incontro annuale della CONSOB con il mercato finanziario si terrà a Milano a Palazzo Mezzanotte, presso la sede di Borsa Italiana in Piazza Affari

11:00 - ESRB Annual Report 2025 - Pubblicazione della Relazione annuale dell'ESRB, il Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board), che analizza i principali rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea, le misure macroprudenziali adottate e le attività svolte nel corso dell'ultimo anno

12:00 - Istat - Demografia d’impresa - Anni 2019-2024

15:30 - Senato - Autonomia, audizione ministri Musumeci e Schillaci - Aula Convegni del Senato - Le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato svolgono un'audizione dei ministri Musumeci e Schillaci sulle pre-intese per l'autonomia differenziata di alcune Regioni. L'esame riguarda nuove competenze in materia di protezione civile, professioni e tutela della salute

17:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Palermo - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, presso il Museo del Presente "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"

23:00 - BCE - Christine Lagarde - Incontro tra Christine Lagarde, Presidente della BCE, e Kevin Warsh, Presidente del Board of Governors del Federal Reserve System, a Washington D.C.



Martedì 14/07/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Turismo internazionale dell'Italia

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Parigi- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alla parata in occasione della Festa Nazionale Francese

Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War - Castel Gandolfo e Campidoglio, Roma - Summit di Premi Nobel, leader mondiali ed esperti di IA verso la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. 30 Premi Nobel, 30 Paesi rappresentati, ex Capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di IA, tra cui OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo si confronteranno su sicurezza internazionale, governance delle tecnologie emergenti, disarmo e costruzione di un'economia orientata alla pace. Al centro del dibattito vi sarà la ricerca di un nuovo paradigma globale capace di coniugare innovazione, responsabilità ed etica. L’evento si concluderà con una sessione solenne in Campidoglio (da martedì 14/07/2026 a giovedì 16/07/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri responsabili degli Affari europei si riuniranno a Bruxelles per ascoltare una presentazione della presidenza irlandese sulle sue priorità per il secondo semestre del 2026, incentrata sulle priorità di competenza del Consiglio "Affari generali". Il Consiglio procederà inoltre a uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento e sugli orientamenti futuri dei suoi lavori in materia di semplificazione e sarà invitato ad approvare conclusioni relative alla valutazione del dialogo sullo Stato di diritto

08:15 - Gens Aurea - Palazzo Mezzanotte, Milano - Cerimonia per il 1° giorno di quotazione di Gens Aurea, società italiana attiva nella compravendita di oro e preziosi, su Euronext Milan

09:30 - Camera dei Deputati - Comitato Schengen, audizione ministro Calderone - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, svolge l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle materie di competenza del Comitato con specifico riguardo alla gestione dei flussi migratori legali

10:30 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Automotive - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Automotive. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:00 - AGCOM - Relazione annuale 2026 - Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati - Presentazione della Relazione annuale 2026 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Illustra il Presidente dell'Autorità, Giacomo Lasorella

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi degli enti previdenziali - Anno 2024

15:00 - BCE - Christine Lagarde - Incontro tra Christine Lagarde, Presidente della BCE, Scott Bessent, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, a Washington D.C.

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Arterra Bioscience - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Bank of America - Risultati di periodo

Citigroup - Risultati di periodo

Goldman Sachs - Risultati di periodo

JP Morgan - Risultati di periodo

Ubaldi Costruzioni - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Wells Fargo - Risultati di periodo

Yakkyo - CDA: Preconsuntivo Semestrale



Mercoledì 15/07/2026

Appuntamenti:

Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War - Castel Gandolfo e Campidoglio, Roma - Summit di Premi Nobel, leader mondiali ed esperti di IA verso la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. 30 Premi Nobel, 30 Paesi rappresentati, ex Capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di IA, tra cui OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo si confronteranno su sicurezza internazionale, governance delle tecnologie emergenti, disarmo e costruzione di un'economia orientata alla pace. Al centro del dibattito vi sarà la ricerca di un nuovo paradigma globale capace di coniugare innovazione, responsabilità ed etica. L’evento si concluderà con una sessione solenne in Campidoglio (da martedì 14/07/2026 a giovedì 16/07/2026)

Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Banca d'Italia - Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Fed - Beige Book

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo della Moda - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo della Moda, alla presenza del ministro delegato per l'Industria francese, Sébastien Martin. Segue, alle ore 10.45, una Conferenza stampa con i due Ministri. Previsto inoltre un giro tavolo per gli operatori

10:00 - ABI - Assemblea Annuale 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - All'assemblea degli associati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) interverranno, Antonio Patuelli (Presidente dell'ABI), Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia) e Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze). A seguire ci saranno il Consiglio ABI e il Comitato esecutivo ABI

11:00 - Osservatorio ECM Euronext Growth Milan - Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan 2026 di IRTOP Consulting. Tra gli interventi, Giulio Centemero, Commissione Finanze Camera dei deputati, Barbara Lunghi, Head of Primary Market Borsa Italiana, Anna Lambiase, CEO IRTOP Consulting, Gianluigi Serafini, Equity Partner GA Alliance e Paolo Giovanni Gatti, Partner Nexia Audirevi

11:00 - Assemblea Pubblica AISCAT 2026 - Acquario Romano di Roma - L'evento si svolge in occasione dei 60 anni di AISCAT. Il nuovo Presidente Larini presenta la visione per il futuro delle infrastrutture "Un comparto, una visione: i valori della ripartenza per il futuro del settore". Un appuntamento che riunirà istituzioni, operatori del settore, imprese e stakeholder per riflettere sul ruolo delle infrastrutture autostradali nello sviluppo economico del Paese. Interverrà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

11:00 - Istat - Aggiornamento ATECO 2025

11:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Premio Maestro dell'arte della cucina italiana - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, alla Cerimonia di conferimento del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana

14:00 - "DIGITALIZZATI: Difesa dalle frodi e Educazione Digitale" - Roma , Sede I-Com, Palazzo Colonna - Convegno organizzato da Altroconsumo e I-Com per presentare i risultati del progetto DIGITALIZZATI, promosso da Altroconsumo e finanziato dal MIMIT, dedicato al rafforzamento delle competenze digitali e alla prevenzione delle frodi online. L'evento riunisce istituzioni, parlamentari, autorità e operatori di mercato per un confronto su educazione digitale e sicurezza informatica

14:00 - Senato - Linee programmatiche, audizione Ministro Mazzi - Aula della Commissione Politiche UE del Senato - Le Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria Senato svolgono l'audizione del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, sulle linee programmatiche del suo dicastero

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

18:00 - Confagricoltura - Dialogo tra Giansanti e Lollobrigida - Palazzo della Valle, Roma - "Agricoltura italiana: identità, competitività e futuro". Dialogo tra il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

ASML Holding - Risultati di periodo: Q2 2026

BlackRock - Risultati di periodo

Burberry - Assemblea

Casta Diva Group - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Conagra Brands - Risultati di periodo

Johnson & Johnson - Risultati di periodo

Morgan Stanley - Risultati di periodo

Rocket Sharing Company - Assemblea: Bilancio

Sg Company - CDA: Preconsuntivo Semestrale

United Airlines Holdings - Risultati di periodo



Giovedì 16/07/2026

Appuntamenti:

Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War - Castel Gandolfo e Campidoglio, Roma - Summit di Premi Nobel, leader mondiali ed esperti di IA verso la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. 30 Premi Nobel, 30 Paesi rappresentati, ex Capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di IA, tra cui OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo si confronteranno su sicurezza internazionale, governance delle tecnologie emergenti, disarmo e costruzione di un'economia orientata alla pace. Al centro del dibattito vi sarà la ricerca di un nuovo paradigma globale capace di coniugare innovazione, responsabilità ed etica. L’evento si concluderà con una sessione solenne in Campidoglio (da martedì 14/07/2026 a giovedì 16/07/2026)

Banca d'Italia - Conti finanziari

IEA - "Global Critical Minerals Outlook 2026" - Parigi - Presentazione del rapporto "Global Critical Minerals Outlook 2026" dell'International Energy Agency (IEA), che analizza l'evoluzione dei mercati, degli investimenti e delle tecnologie legate ai minerali critici, con valutazioni sulle prospettive di domanda e offerta nel medio e lungo termine e sulle implicazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti delle materie prime strategiche per la transizione energetica

UE - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro della Giustizia, degli Affari Interni e della Migrazione dell'Irlanda, Jim O'Callaghan (da giovedì 16/07/2026 a venerdì 17/07/2026)

10:30 - La ZES Unica come acceleratore di sviluppo per il Mezzogiorno e il Mediterraneo - Bari, Hotel Mercure - Villa Romanazzi Carducci - Evento organizzato da Confindustria e Intesa Sanpaolo. Parteciperanno, tra gli altri, Emanuele Orsini, Presidente Confindustria, Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti, Natale Mazzuca, Vice Presidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso all'assemblea Federchimica-Assogasliquidi - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'assemblea annuale di Federchimica-Assogasliquidi

11:00 - Io sono Cultura 2026 - L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi - Roma, Università Mercatorum - 16ª edizione dello studio realizzato da Unioncamere, Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, Fondazione Symbola e Deloitte sul valore economico e sociale delle imprese che operano nel settore culturale e creativo. Interverranno tra gli altri Alessandro Rinaldi, Vicedirettore Generale Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, Ermete Realacci, Presidente di Fondazione Symbola, Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, e Valeria Brambilla, Managing Partner Audit & Assurance di Deloitte EMEA

15:00 - Centenario dell'ICE e Presentazione Rapporto ICE 2025/26 - Camera dei Deputati - In occasione del Centenario dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si terrà un evento celebrativo e la presentazione del Rapporto ICE e dell'Annuario ISTAT–ICE. L'iniziativa rappresenta un momento istituzionale di particolare rilievo per l'Agenzia e per il Sistema Paese. Interviene, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

17:00 - Dal sottosuolo alle tecnologie digitali e green - Roma, Palazzo Piacentini - "Dal sottosuolo alle tecnologie digitali e green: viaggio nelle materie prime critiche per le nuove filiere del Made in Italy del futuro". Evento promosso dal MIMIT, con ISPRA e Deloitte, dedicato al ruolo strategico delle materie prime critiche per le filiere industriali italiane, la transizione energetica e digitale. L'iniziativa prevede un percorso espositivo con minerali, prodotti industriali e immagini della mostra fotografica "Critical Materials". Intervengono il ministro Adolfo Urso, Maria Alessandra Gallone (ISPRA), Fabio Pompei (Deloitte Central Mediterranean) e l'artista Davide Monteleone

Aziende:

Abb Ltd - Risultati di periodo: Q2 2026

Abbott Laboratories - Risultati di periodo

Alcoa - Risultati di periodo

Confinvest Oro - CDA: Relazione Semestrale

Directa Sim - CDA: Relazione Semestrale

General Electric - Risultati di periodo

Manpowergroup - Risultati di periodo

Netflix - Risultati di periodo: Secondo trimestre 2026 - Intervista video con i co-CEO Ted Sarandos e Greg Peters, il CFO Spence Neumann e il VP Finance/IR & Corporate Development Spencer Wang

Netflix - Risultati di periodo

Nordea Bank Abp - Risultati di periodo: Q2 2026

Saccheria F.Lli Franceschetti - CDA: Relazione Semestrale

Sesa - CDA: Bilancio

State Street - Risultati di periodo

U.S. Bancorp - Risultati di periodo



Venerdì 17/07/2026

Appuntamenti:

UE - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro della Giustizia, degli Affari Interni e della Migrazione dell'Irlanda, Jim O'Callaghan (da giovedì 16/07/2026 a venerdì 17/07/2026)

Banca d'Italia - Bollettino Economico; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

Rating sovrano - Spagna - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

09:30 - Assemblea Federcasse 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - Tema dell'Assemblea annuale di Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen) è "Generare futuri. 135 anni dalla Rerum Novarum, 80 anni di Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC" Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC". Durante l'Assemblea, il Presidente Augusto dell'Erba presenterà la Relazione del Consiglio Nazionale, che trarrà un bilancio a dieci anni dall'approvazione della riforma del credito cooperativo. Interverrà anche Piero Cipollone, Membro del Comitato Esecutivo della BCE che parlerà dell'Euro Digitale. Attesi esponenti delle Istituzioni e del mondo accademico

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Aci Castello (Catania), Four Points by Sheraton - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "A safer Mediterranean for a stronger Europe", promosso dall'ECR (Partito dei Conservatori e Riformisti Europei) nell'ambito degli European Awareness Days

20:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Acireale (Catania), piazza Duomo - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla 61ª edizione del Premio "Aci & Galatea"

Aziende:

3M - Risultati di periodo

Burberry - Risultati di periodo: Q1 2027

Eqt Ab - Risultati di periodo: Half Year 2026

Volvo Car Ab - Risultati di periodo: Q2 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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