Milano 15:19
51.555 +0,77%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 15:19
10.558 +0,70%
Francoforte 15:19
24.903 +1,12%

Londra: in calo Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Burberry
Si muove verso il basso la maison del lusso inglese, con una flessione dell'1,92%.
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