Fincantieri valida ecosistema digitale multi-dominio al Task Force X – CentMed

(Teleborsa) - Fincantieri ha partecipato con successo alle sperimentazioni operative Task Force X – Central Mediterranean, contribuendo alle attività utili alla validazione di nuove architetture di Comando, Controllo e Comunicazione multi-dominio e l'integrazione di sistemi autonomi, a supporto dell'evoluzione delle capacità di difesa del futuro.



Le attività, svolte presso il Poligono di Torre Veneri (Lecce) e a bordo delle unità navali impegnate nella sperimentazione, - si legge in una nota - sono state oggetto di una dimostrazione alla presenza dei vertici della Difesa. Per Fincantieri hanno partecipato l'amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il direttore generale della Divisione Navi Militari Eugenio Santagata e l’amministratore delegato di Fincantieri NexTech Alessandro Concialini.



Nel corso dell’iniziativa, Fincantieri, attraverso la controllata Fincantieri NexTech, ha dimostrato la piena efficacia della propria Foundational Digital Platform, sulla quale sono stati eseguiti con successo tutti i software specialistici impiegati durante la sperimentazione.



Tra le principali capacità validate figurano il sistema di Command & Control IMPERIO, i sistemi USV "Raptor" e UAV "X-VTOL", l'Underwater Management System per la gestione dei droni, il Cyber Range navale integrato nella Foundational Digital Platform e soluzioni software per la gestione della situational awareness. Inoltre, è stato impiegato un insieme integrato di tecnologie e sistemi comprendente la connettività Non Terrestrial Network 5G/satellitare in orbita MEO e LEO.



Tra i risultati, si distingue anche OMEGA360, il radar 4D digitale in banda X con copertura a 360 gradi sviluppato da Fincantieri per la scoperta, il tracciamento e la classificazione di minacce aeree e di superficie, con particolare riferimento ai sistemi unmanned.

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