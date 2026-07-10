Fed, Warsh sceglie i leader delle cinque task force

Dalla comunicazione all'AI senza dimenticare i dati, l'inflazione e le politiche di bilancio. Nel carnet prescelto banchieri centrali, rinomati economisti e personalità che hanno ricoperto importanti cariche pubbiche

(Teleborsa) - La Federal Reserve ha annunciato i nomi dei leader delle cinque task force volute dal Presidente Kevin Warsh per migliorare la conduzione della politica monetaria. "L'impegno della Federal Reserve per la stabilità dei prezzi e la massima occupazione è incrollabile. Così come la nostra determinazione a perseguire il nostro mandato con rigore", ha sottolineato Warsh, ricordando che "l'economia statunitense è cambiata significativamente nell'ultima generazione, e mai come ora".



"Ciascuna task force valuterà attentamente se sia possibile migliorare strumenti e metodi, gli strumenti analitici e gli approcci politici dei responsabili delle politiche", ha spiegato il Presidente, spiegando di aver scelto le "menti più brillanti provenienti da diverse discipline" con l'obiettivo di "garantire che la Fed sia nella posizione migliore per raggiungere i nostri obiettivi in ??questo momento cruciale."



Le cinque task force si focalizzeranno su aree centrali per la conduzione generale della politica monetaria. Saranno co-dirette da consulenti esterni – economisti affermati, leader aziendali ed ex funzionari di banche centrali – con una profonda esperienza nei rispettivi settori. Le tark force opereranno in modo indipendente, ma con il supporto del personale della Federal Reserve. IL loro mandato sarà quello di basarsi sui dati, fornire un feedback veritiero e produrre risultati rigorosi per il Federal Open Market Committee.



Una task force sarà dedicata alla Comunicazione ed avrà lo scopo di esaminare le modalità con cui la Fed comunica le deliberazioni e le decisioni di politica monetaria in un contesto di incertezza. Sarà guidata da Peter R. Fisher, che ha ricoperto la carica di Sottosegretario al Tesoro nel periodo 2001–2004, insieme ad Arminio Fraga, fondatore e presidente di Gávea Investimentos ed ex presidente della Banca Centrale del Brasile, e Mervyn King, ex governatore della Banca d'Inghilterra.



Altra task force sulla Politica di bilancio, con l'obiettivo di valutare i costi, i benefici e le implicazioni istituzionali dell'attuale regime di bilancio della Federal Reserve. Sarà guidata da Karen Dynan, professoressa di economia all'Università di Harvard, insieme a Raghuram Rajan, ex governatore della Reserve Bank of India, e Jeremy Stein, ex governatore della Federal Reserve.



La task force sui Dati avrà il compito di migliorare la qualità e la tempestività dei segnali economici reali che condizionano le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Ne faranno parte Raj Chetty, professore di economia all'Università di Harvard, Doug McMillon, ex presidente e CEO di Walmart, e Kevin Murphy, professore di economia dell'Università di Chicago.



La task force su Produttività e occupazione dovrà valutare l'impatto economico delle nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale, per supportare le decisioni politiche della Federal Reserve. Sarà formata da Marc Andreessen, co-fondatore e socio di Andreessen Horowitz, Charles I. Jones, professore di economia dell'Università di Stanford ora in congedo per l'incarico assunto nel team di ricerca di Anthropic, e Asha Sharma, vicepresidente esecutivo e CEO di XBOX (Microsoft).



La task force per l'Inflazione, infine, avrà il compito di riesaminare il modo in cui la Federal Reserve comprende e risponde ai fattori che determinano l'inflazione. Ne faranno parte Greg Mankiw, professore di economia all'Università di Harvard ed ex presidente del Consiglio dei consulenti economici, Thomas Sargent, professore di economia dell'Università di New York e premio Nobel per l'Economia nel 20211 per la ricerca su cause ed effetti in macroeconomia, e William White, ex consigliere economico della Banca dei Regolamenti Internazionali.

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