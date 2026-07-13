Milano 13-lug
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Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 13-lug
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Francoforte 13-lug
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Francoforte: in bella mostra United Internet

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in bella mostra United Internet
Brillante rialzo per United Internet, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,73%.
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