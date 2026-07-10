Francoforte: exploit di United Internet

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per United Internet , che mostra una salita bruciante del 4,25% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Internet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di United Internet evidenzia un declino dei corsi verso area 23,43 Euro con prima area di resistenza vista a 24,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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