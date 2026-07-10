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Francoforte: scambi in forte rialzo per United Internet

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in forte rialzo per United Internet
Ottima performance per United Internet, che scambia in rialzo del 4,25%.
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